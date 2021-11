Intervistato dal Corriere dello Sport, Ciccioha parlato dellaspendendo parole di elogio soprattutto per. "Federico è un ragazzo straordinario, con una voglia di emergere incredibile. E poi sta facendo un percorso di crescita eccezionale. Ha un bel carattere, vuole diventare un top player", le sue dichiarazioni. "Lui e il papà sono persone molto serie. È la famiglia che è così, con valori. Federico non è un ragazzo che si monta la testa, non è esagerato in quello che fa, è semplice, tanta educazione e rispetto sono la prima cosa. Queste cose si vedono anche in campo. In che ruolo lo vedo? Esterno alto d'attacco, come ha sempre giocato in Nazionale. Deve stare lì. Futuro attaccante dell'Italia? Confido molto nel ragazzino della Juve, Kean. Mi piace molto".