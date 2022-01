26









Sulle inchieste per le plusvalenze di Inter e Juve, ai microfoni del Corriere dello Sport, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dichiarato: "Fanno parte della vita attiva dell’impresa, vanno perseguite quelle truffaldine. Aspettiamo che la magistratura chiarisca, ma non facciamo di tutta l’erba un fascio. Poi stiamo studiando se eliminare le plusvalenze dagli indicatori di bilancio per autorizzare nuovi investimenti sportivi".