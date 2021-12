Lo scorso Natale vi parlavamo di Ryan Gravenberch come possibile regalo di Natale dei dirigenti della Juventus ai tifosi bianconeri. Alla fine né la Juve né altri club europei hanno affondato il colpo per quello che chi scrive non esita a definire il nuovo Pogba. E il prezzo del centrocampista 19enne olandese, in scadenza di contratto nel 2023 con l'Ajax, continua a salire di mese in mese.

CANALE APERTO? - La Juve continua a osservare Gravenberch e parla anche di lui col super agente Mino Raiola. A gennaio non se ne parla, ma a giugno, col giocatore che sarà a un solo anno dalla scadenza, arriverà il momento della verità: rinnovo o cessione (a meno che l'Ajax non se lo tenga senza rinnovare per perderlo a zero: pare difficile). Lì rischia di scatenarsi l'asta, e la dirigenza bianconera, nella persona in particolare di un ex assistito di Raiola come Pavel Nedved, prova a salire di qualche posizione sulla griglia di partenza. Se c'è un giovane prospetto europeo per cui vale la pena fare follie, compatibilmente con cessioni remunerative e aumenti di capitale, quello è di sicuro Gravenberch.