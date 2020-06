Non ci sarà l'Italia nel futuro a stretto giro di posta di Ryan Gravenberch, centrocampista olandese classe 2002 assistito da Mino Raiola. Accostato nelle scorse settimane aJuventusm Lazio, Milan e Roma, il talento di casa Ajax ha ufficialmente prolungato fino al 2023 il contratto che sarebbe scaduto tra un anno. A darne notizia è il club campione d'Olanda attraverso i propri canali social.



Già stabilmente nel giro della prima squadra, Gravenberch è uno dei pezzi pregiati della collezione di Raiola e in patria viene accostato, per caratteristiche fisiche e tecniche, a Paul Pogba.