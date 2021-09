Pianificare il futuro, con mesi di anticipo. La Juventus nel 2022 continuerà il restauro del centrocampo, dopo Locatelli è previsto l'ingresso di un nuovo profilo e l'uscita di due tra McKennie, Rabiot e Ramsey, che Cherubini ha provato a vendere a più riprese nell'ultima finestra di mercato. L'obiettivo è quello di abbassare il monte ingaggi e aumentare il talento, in quest'ottica va visto il forte interesse per ​Ryan, gioiellino classe 2002 dell'Ajax, che anche quest'anno ha scelto di restare ad Amsterdam per continuare il percorso di crescita.Come scrive calciomercato.com, la Juventus monitora la situazione del centrocampista che ha già alle spalle 10 gol in 65 presenze con il prestigioso club olandese, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023, che ancora non è stato rinnovato. La concorrenza è forte, soprattutto da parte delle big del calcio inglese,