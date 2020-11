È uno dei gioiellini del calcio internazionale, visto da vicino in occasione del match contro l’Atalanta. Rayan Gravenberch ha già conquistato tutti nonostante sia solo un classe 2002, c’è chi lo paragona a Pogba e la Juventus ne monitora la crescita. L’assist può arrivare da Mino Raiola, agente del centrocampista dell’Ajax in ottimi rapporti con il club bianconero, che intanto pensa ai costi dell’operazione. Come riporta Tuttosport, la Vecchia Signora crede che per l’acquisto di Gravenberch i costi dovrebbero rientrare nel range di spesa che alla Continassa hanno deciso di investire per il centrocampista richiesto da Pirlo. Si può ipotizzare un tetto massimo di 30-35 milioni di euro, magari attraverso una formula spalmabile su più anni.