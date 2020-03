Tuttosport fa il punto sul mercato della Juventus. Buffon discuterà del proprio futuro direttamente con il presidente Agnelli, Szczesny è fresco di rinnovo del contratto fino al 2024 con tanto di ritocco all'ingaggio sino a quota 7 milioni di euro netti a stagione. Ma di fronte a un'offerta importante, il club bianconero potrebbe cederlo per fare una plusvalenza: attenzione al milanista Donnarumma. In attacco interessa Icardi (Inter, in prestito al PSG), ma attenzione a Kane (Tottenham) oltre a Gabriel Jesus (Manchester City), Werner (Lipsia) e Haaland (Borussia Dortmund).