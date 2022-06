A lanciare l'allarme, oggi, è Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, in maniera un po' inattesa sono drasticamente calate le possibilità di una permanenza alla Juve di Alvaro Morata, dopo giorni in cui il dialogo dei bianconeri con l'Atletico Madrid sembrava far sperare in una svolta positiva per tutte le parti in causa, in primis per il giocatore che non ha mai nascosto il suo desiderio di restare a Torino. E invece, tutto è cambiato. Al momento, infatti, i Colchoneros intendono temporeggiare, archiviando l'ipotesi di far rinnovare il classe 1992 per poi rimandarlo dalla Signora con un'altra formula di prestito oneroso per una stagione, al costo di 10 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato in ulteriori 10 milioni. La soluzione, effettivamente, sembrava quella ideale, anche per lo stesso Atletico che difficilmente con Simeone in panchina potrebbe dare spazio a Morata. Il club spagnolo, però, punta ancora a cederlo in via definitiva, sperando che il mercato porti qualche offerta sostanziosa, capace di rispondere alla sua esigenza di fare cassa e, allo stesso tempo, di soddisfare il giocatore con una destinazione gradita. Non resta che aspettare, insomma, ma l'attesa si preannuncia lunga. E complica non poco i piani della Juve, costretta a cercare sia un vice di Dusan Vlahovic che un attaccante esterno da aggiungere ad Angel Di Maria, sempre che la trattativa con l'argentino - un'altra di quelle al centro vada a buon fine.