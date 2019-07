Due partite in una: all’interno di quella generale del calciomercato se ne svolge un’altra, più serrata, che tiene in scacco una squadra e crea un certo fastidio ad un’altra.Entrambi, dopo differenti vicende, hanno deciso d’ingaggiare un braccio di ferro con le rispettive società, dicendo loro : “Io di qui non mi muovo, a meno che…”.Icardi è quello che crea più imbarazzo e difficoltà.Se non va alla Juve o ad una’altra società di suo gradimento, fa quello che faceva in campo: aspetta l’ultimo passaggio filtrante, entra in area e tira in porta. Il passaggio, la palla gliela dia l’Inter, lui non la da. E’ disposto a passare un anno in tribuna e partire poi a costo zero per chi comprerà.Alla Juve si presenta il problema economico e tattico.senza togliere la patata bollente ai nerazzurri, così, dicevamo, si trova ad avere la sua patata (Higuain) che nessuno vuole ingaggiare a meno di riduzioni, nello stipendio, e di svalutazioni del costo del calciatore. Oggi è arrrivata l'apertura di Petrachi ma anche i giallorossi si attendono uno sconto dalla Juve e dal Pipa E’ comprensibile che l’Inter, dopo la lunga kermesse invernale non proprio esaltante col giocatore,considerato un esubero costoso. Quello che non si capisce è perché, sia pure a prezzi stracciati, voglia prendere il centravanti interista. Una volta, messi a segno faticosamente i pezzi, a cosa servirebbe Icardi alla Juve? Non ci pare una mossa da scaccomatto.