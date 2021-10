Uno stralcio delle dichiarazioni di Marco Tardelli verso Inter-Juventus alla Gazzetta dello Sport: "Se fossi Allegri? Tengo la difesa che ho e punto tutto sulle ripartenze di Chiesa: Federico è quello che meglio di tutti sa penetrare e mettere in pericolo le difese, i tre dietro dell’Inter sono forti fisicamente ma possono soffrire nell’uno contro uno in velocità e nella rapidità nello stretto. Ripartire velocemente è l’arma della Juve: Cuadrado, Morata e Bernardeschi sanno fare male in campo aperto, ma l’uomo determinante non può che essere Chiesa. Se lui sta bene può creare grossissimi problemi a questa Inter."