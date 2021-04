"Vale la pena sognare - il mio percorso un po 'diverso per diventare un calciatore professionista". Questo il titolo dell'autobiografia di Robin Gosens, che nel suo libro ha anche svelato un curioso retroscena di mercato risalente alla stagione 2019/20.



Ecco le sue parole: "Sapevo esattamente quello che volevo. Trasferirsi allo Schalke non solo avrebbe realizzato il mio sogno della Bundesliga, avrei anche giocato nel mio club del cuore e, soprattutto, sarei tornato a vivere in Germania".



Tutto parte da un messaggio nel maggio 2019, durante i festeggiamenti per la qualificazione dell'Atalanta in Champions: "Ciao Robin, saresti interessato all'argomento S04? David Wagner contatterebbe il tuo consulente lunedì. Buone celebrazioni stasera! Glückauf, Michael Reschke".



Il racconto prosegue così: "La festa è stata celebrata in modo prolungato come si fa con il più grande successo nella storia del club. Quando siamo tornati a casa, la maggior parte delle persone sull'autobus, me compreso, erano davvero ubriache. C'era musica e la festa era ancora in pieno svolgimento. Si celebrava, in piazza, in cabina, nell'autobus, ovunque. Ero incredibilmente felice. Le condizioni erano perfette. Purtroppo non è cambiato assolutamente nulla. L'Atalanta non ha voluto lasciarmi andare in nessuna circostanza".