Robin Gosens è nel mirino della Juventus e nella storia dell'Atalanta: l'esterno di Gasperini è il primo difensore nella storia del club a raggiungere la doppia cifra di gol in campionato. Con il gol al Sassuolo infatti è salito a 10 reti in Serie A quest'anno, 11 contando anche quella in Champions contro il Liverpool. Ora, potrebbero non bastare più i 25 milioni che il Leicester voleva offrire per portarlo in Premier League. Tra Juve e Atalanta è ancora aperto il discorso relativo al futuro a Romero, i bianconeri non hanno ancora presentato una proposta per Gosens che rimane comunque uno dei nomi più caldi per la fascia sinistra.