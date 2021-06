La Juventus, come ogni big che si rispetti, tiene monitorate diverse piste e soluzioni alla volta. In questo momento, uno dei nomi più appetibili per la fascia sinistra, tradizionalmente un nervo scoperto bianconero, è quello di Robin Gosens, che anche agli Europei ha mostrato picchi di calcio simili a quelli messi in mostra con l'Atalanta in questi anni, che gli sono valsi la ribalta internazionale. Per Gosens però il club bergamasco ha fissato un prezzo di 40 milioni di euro che, ricorda Tuttosport, rende difficile il suo passaggio alla Juve.