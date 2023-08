Dopo aver completato le visite mediche, Facundoinizierà la sua nuova avventura a Vinovo. Tuttavia, il suo futuro a lungo termine è ancora in fase di definizione. La possibilità di una cessione temporanea per Gonzales è collegata alla situazione di Muharemovic. Attualmente, ci sono trattative in corso per una possibile cessione definitiva di Muharemovic ad altre squadre. La risoluzione di questa trattativa potrebbe influenzare la decisione sulla possibile cessione temporanea di Gonzalez.