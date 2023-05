Apre così Tuttosport, che analizza il rendimento di Bremer e lo paragona all'olandese, aggiungendo: "Undici mesi dopo l’addio non si ravvisano rimpianti per la partenza dell’olandese, direzione Bayern Monaco. Merito di chi lo ha sostituito in campo, nella scacchiera di Massimiliano Allegri, e nei cuori dei tifosi. Merito di Gleisonche con umiltà, lavoro e grande spirito di sacrificio si è accostato alla Juventus diventandone ben presto una pedina insostituibile della difesa".Ci ha guadagnato a livello economico, circa 20 milioni tra la vendita di De Ligt e l’acquisto di Bremer, senza considerare l’ingaggio, e al momento sembra guadagnarci anche sul campo, numeri alla mano.Il brasiliano nell’annata del debutto con la Juventus ha già 5 reti, segnate tutte di testa, contro le 4 dell’olandese al primo anno ed è anche il difensore centrale di Serie A che ha segnato più gol considerando tutte le competizioni del 2022-23. Ma non solo: come mostrano i dati Instat - si legge - è il difensore della Juventus che recupera più palloni in media a partita (8), davanti a Danilo (7) e Bonucci 5.6 ed è il giocatore che intercetta più palloni in media a partita (7), contro i 6 di Danilo e i 4.6 di Bonucci e Alex Sandro, oltre a quello che vince più duelli aerei in media a partita (2.9), contro i 2.4 di Alex Sandro e i 2.3 di Gatti". Infine, Bremer ha la più alta di precisione di passaggi (92%), davanti a Bonucci 90% e Danilo 89%.