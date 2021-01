"L'ultima volta in cui la Juventus ha subito un gol da situazione di vantaggio numerico in un gara casalinga di Serie A risaliva ad ottobre 2013 contro il Milan. Sorpresa."

La Juve ieri sera ha rischiato contro il Sassuolo di buttare gli ennesimi 2 punti della stagione, stavolta con l'aggravante di averlo fatto contro una squadra che giocava in dieci uomini per l'espulsione di Obiang a fine primo tempo. Nel fortino dello Stadium i bianconeri non incassavano una rete in condizione di superiorità numerica dalla 7^ giornata del campionato 2013-2014: vittoria per 3-2 contro un Milan che nel finale mise i brividi alla Juve di Conte, quando Muntari mise a segno la doppietta personale che riaprì per pochi minuti la partita. Un quarto d'ora prima era stato espulso Mexes.