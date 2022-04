1









Nella serata di Coppa Italia, un filo in precedenza spezzato è sembrato riannodarsi. All’uscita dal campo, Federisco Bernardeschi si è goduto l’abbraccio dell’Allianz Stadium, con il pubblico che si è alzato in piedi ad applaudirlo. Non una scena comune, spesso il calciatore di Carrara è stato criticato e fischiato nell’impianto bianconero. Un gol pesante e una buona prestazione complessiva, però, sono bastati a stringersi la mano e andare in pace.



Non basterà, però, a riannodare il rapporto tra il calciatore e il club. Infatti, in serata Sky Sport ha confermato e rilanciato le voci che già da tempo filtrano: la Juventus non ha ancora avanzato un’offerta di rinnovo all’entourage di Bernardeschi ed è presumibile che questo non accadrà nelle prossime settimane. Sarà applicato, quindi, il “modello Dybala” e le strade di giocatore e club si separeranno al termine della stagione.