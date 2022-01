La Juventus ha trovato il gol del 3-2, quello che ha dato il là alla rimonta dell'Olimpico contro la Roma, con una capocciata di Manuel Locatelli su cross di Alvaro Morata. Una rete significativa, non solo perché finalmente vediamo la Juve segnare con l'inserimento di un centrocampista. Ma anche perché per Locatelli si tratta del primo gol di testa in assoluto nella sua carriera in Serie A. Questo è un dato Opta che emerge dalla vittoria bianconera sul campo della squadra di Mourinho col pirotecnico punteggio di 3-4.