Minuto 68’ della gara tra Genoa e Crotone a Marassi. Padroni di casa in vantaggio per 3-1, fuori Pandev, dentro Marko Pjaca. Inizia così dunque la nuova esperienza dell’attaccante croato con la maglia del Grifone, prelavato dalla Juventus in prestito secco per una stagione. Autore di un’ottima preseason, l’attaccante classe ’95 è alla ricerca della squadra giusta per rilanciarsi dopo guai fisici e prestiti sfortunati. E la rinascita calcistica inizia dal minuto 75, quando con un diagonale secco fulmina Cordaz. Che esordio per Pjaca!