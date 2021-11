Dedica speciale questa sera per Juan, autore del gol al primo minuto di recupero che ha regalato allala preziosa vittoria in campionato contro la, negli ultimissimi scampoli di una partita complicata per i bianconeri. Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale, l'esterno colombiano ha detto che la sua rete è stata molto simile a quella segnata a Udine nella prima giornata di Serie A, per poi aggiungere: "È un gol molto speciale per me, lo dedico a mia moglie e ai miei figli che sono la cosa più importante".