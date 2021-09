Con un comunicato ufficiale, i Vikings, gruppo della tifoseria organizzata della Juventus, ha annunciato il proprio ritorno per il Derby della Mole del 2 ottobre:"Il nostro silenzio non era assenza, abbiamo solo aspettato l'evolversi della vicenda a cui hanno aderito oltre a noi altre tifoserie di tutta Italia. Teniamo a precisare che coerenza, onore, dignità e mentalità sono valori e caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto e chi ci conosce sa bene di cosa parliamo. Ed è proprio vista la mancanza altrui di coerenza che abbiamo deciso di non aderire più all'iniziativa O TUTTI O NESSUNO (campagna lanciata dagli ultras di tutta Italia contro il rientro parziale negli stadi ndr). Crediamo in quello che facciamo ma visto i risvolti e gli sviluppi che ha avuto questa iniziativa, riteniamo conclusa questa vicenda con il massimo rispetto per chi si è impegnato e prodigato nella realizzazione dello stesso con persone che tengono particolarmente, come noi, alla salvaguardia del mondo ultras, del nostro mondo! Se ci sarà da combattere con iniziative differenti, noi ci saremo sempre. DOBBIAMO TORNARE A FARCI SENTIRE, cominciando dal Derby!. Viking Primo Sud"