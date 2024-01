Dopo aver centrato la vittoria contro il Frosinone in Coppa Italia, ora la Juve è impegnata a preparare al meglio la prossima sfida di campionato, in programma martedi sera allo Stadium. Ci saranno sicuramente delle variazioni di formazione rispetto all'ultima uscita, dato che l'allenatore livornese probabilmente potrà contare sul rientro di Federico Chiesa e di Adrien Rabiot. Ma c'è un aspetto da tenere in considerazione, visto che nelle ultime 5 gare contro i neroverdi la Juve ha perso in ben 3 occasioni, incluse le ultime due in ordine cronologico.