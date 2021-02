L'infortunio di Arthur fa male. Al ragazzo, ma anche alla. E' che il brasiliano si è fermato nel momento più bello e importante di questa sua prima stagione alla Juventus: anche grazie a lui, i bianconeri sono tornati alla continuità della vittoria. Soprattutto grazie a lui, il centrocampo ha retto gli urti e saputo imprimere un buon ritmo dal punto di vista del gioco.Al fianco dell'uruguaiano,Una coppia d'emergenza e dettata dalla necessità, che contro l'Inter però ha tenuto botta e ha aiutato parecchio anche in difesa. Il francese in particolare, finito alle spalle dei compagni di reparto dopo la sconfitta di San Siro in campionato, pian piano sta riacquistando la fiducia di Pirlo, il quale più volte ha ribadito la stima nei suoi confronti pubblicamente. Ecco, la sensazione su Rabiot è che neanche lui sappia realmente "quanto sia forte" e le motivazioni delle cadute vanno ricercate più dal punto di vista mentale piuttosto che dal punto di vista atletico o tecnico.Specialmente nel caso in cui dovesse lanciare McKennie sulla trequarti, così come sembra.Sembra inoltre che Leonardo, affaticato ma regolarmente convocato per la sfida del Maradona, possa partire dalla panchina. Al suo posto, il duello è tra De Ligt e Demiral, con l'olandese favorito sul compagno di reparto, semplicemente pazzesco contro l'Inter in Coppa Italia. L'altro ballottaggio è tra: davanti è l'ex Real e City.