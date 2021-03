Non è stata una vigilia semplice da sbrogliare, di certo però se ne sono viste di peggiori. La Juve si ritrova a un passo dal Porto con la rosa quasi al completo: mancano solo Dybala e Bentancur, persino De Ligt ha speranza di rientrare dai convocati. L'olandese sta smaltendo il problema muscolare e ambisce alla panchina. Discorso diverso, invece, per Chiellini e Bonucci: il primo contende il posto da titolare a Demiral, il secondo è invece certo di giocare dal primo minuto.



I BALLOTTAGGI - Proprio quello tra Chiellini e Demiral è il primo grande nodo che accompagnerà la notte di Andrea Pirlo: è probabile che soltanto domattina deciderà sul capitano, che pure in settimana ha dato buone sensazioni ma che resta out proprio dalla gara di andata, datata 17 febbraio. Poi? Occhio in mezzo: Ramsey e McKennie si giocano una maglia. Favorito lo statunitense, che sta tenendo botta nonostante il colpo all'anca; se non dovesse dare rassicurazioni, a quel punto spazio al gallese.