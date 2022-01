Come racconta Tuttosport, Moise Kean appare in vantaggio su Alvaro Morata per fare coppia con Paulo Dybala, che dovrebbe partire dal primo minuto. Resiste il dubbio tra McKennie e Bernardeschi.



Per la trasferta di Roma anche due giovani, il portiere Zsombor Senko , numero 1 della Juve Primavera di Andrea Bonatti , già chiamato per il Napoli vista la positività di Carlo Pinsoglio, e Marley Akè, attaccante dell’Under 23, arrivato un anno fa dal Marsiglia, che nel campionato di Serie C ha realizzato 4 gol e 4 assist.