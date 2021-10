Svelata la ​Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti da parte della Juventus. Il presidente Andrea Agnelli percepisce come stipendio annuo 512mila euro (​450mila di retribuzione fissa, 25mila guadagnati come amministratore e 37mila di benefici non monetari) a cui si uniscono ​506mila di dividendi Exor. Un milione di euro all'anno, praticamente.

Ma prende oltre dieci volte tanto il cugino John Elkann: 8 milioni e mezzo come capo di Exor, 2 abbondanti come presidente di Stellantis e quasi 78mila euro come presidente della Ferrari. Quasi 11 milioni all'anno!