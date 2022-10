Laha pubblicato la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” in relazione all’esercizio terminato il 30 giugno 2022. In questo documento sono presenti glipercepiti dai. Di seguito le cifreÈ lui. Il suo snel 2021/22. La somma sale(Circa 101.800 euro relativi all’assegnazione di una automobile aziendale, alcune coperture assicurative e dell’assistenza sanitaria integrativa, di un housing allowance, dell’erogazione dei ticket per il ristorante, e all’attribuzione di flexible benefit).rispetto alla stagione 2020/2021, perchè Arrivabene era consigliere nel CdA del club: al dirigente era stato corrisposto un compenso nella scorsa stagione pari a 25 mila euro.Il presidente Andre Agnelli occupa il. Agnelli nel 2021/22 ha percepito, frutto della retribuzione di 450 mila euro per aver svolto il ruolo di presidente, di 35 mila euro come amministratore e 35 mila euro di benefici non monetari. Il compenso deliberato per il ruolo di presidente nel 2021/22 sia stato aumentato a 700mila euro. Il presidente però ha dichiarato di rinunciare per l’esercizio 2021/2022 a parte del suo compenso “che, per tal motivo, nel corso dell’esercizio 2021/2022 è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente (2020/2021)”, spiega la Juventus.Il terzo per stipendio percepito è Pavel Nedved. L'ex centrocampista ha incassato. 466mila euro per il suo ruolo di vice presidente, ulteriori 35 mila euro per la funzione di amministratore e 6.400 euro come benefici non monetari.