Altra vittoria per gli Stati Uniti che superano 4-0 l'Oman. I due giocatori della Juve, Weah e Mckennie sono partiti titolari. Weston è rimasto in campo per tutto il match mentre Weah ha giocato 79 minuti. Allegri adesso li aspetta anche se saranno tra gli ultimi a tornare alla Continassa.