di Gianluca Minchiotti

Il mercato che si è concluso ieri ha consegnato ad Andrea Pirlo due Juventus quasi speculari fra di loro, un undici titolare e uno alternativo. Certo, come abbiamo sottolineato in queste settimane e nelle ultime ore, ci sono tre lacune evidenti: l'assenza di un regista di ruolo, la mancanza di un vero e proprio vice Alex Sandro (il tentativo in extremis per Emerson Palmieri non è andato a buon fine) e Morata non era l'obiettivo principale per il ruolo di centravanti (lo spagnolo è la terza scelta dietro a Dzeko e Suarez). Detto questo, Fabio Paratici ha messo a disposizione del nuovo allenatore dei bianconeri una rosa che sembra avere più alternative rispetto a quella della stagione precedente. In particolare, l'elemento che potrebbe fare la differenza in positivo è la presenza nella rosa di un buon numero di giocatori utilizzabili in più ruoli. Starà a Pirlo naturalmente non sbagliare le scelte, soprattutto per quanto riguarda la posizione in campo di Dybala. SCORRI PER SCOPRIRE GLI OTTO JOLLY DI PIRLO E IL RUOLO DI DYBALA