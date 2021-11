Quanto vale la qualificazione agli ottavi di Champions League per la Juventus? Andare al prossimo turno, infatti, porterebbe 25 milioni di euro nelle casse del club, che andrebbero a sommarsi ai 51 già incassati finora per la partecipazione alla Coppa. Soldi utili più che mai in tempo di crisi, soldi che equivalgono a circa metà del cartellino. Un tesoretto per tentare l’affondo già nel mercato di gennaio.