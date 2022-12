Ilaiin Qatar ha incantato tutti, raggiungendo il quarto posto ed essendo un po' la sorpresa di questo campionato del mondo. Tra le fila del Marocco c'era anche il centrocampista classe 1996 dellaSofyan. Il ragazzo è stato accostato anche allada Calciomercato.com e soprattutto in virtù dell'ottimo Mondiale disputato la sua valutazione di mercato sarebbe cresciuta. Dall'altro canto ci sarebbe la volontà della società toscana, che sarebbe quella di non privarsi del suo giovane talento.Stando a quanto riferisce FootMercato però la volontà del giocatore sarebbe quella di lasciare l'I. Magari per cedere alle lusinghe di qualche big. Come riferisce Calciomercato.com infatti sul centrocampista marocchino ci sarebbe il forte pressing died. In precedenza il giocatore era finito però anche nei radar di Antonioe del suo. Per Amrabat sicuramente ci sarà un'asta di mercato e le pretendenti certo non mancano, ma tra loro c'è anche la Juventus.