Ha ripreso a correre in campo solo venerdì. "Ma tra correre e giocare, ce ne passa...", spiega Max Allegri. Serve ancora tempo a, che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere in panchina contro il Napoli. Intanto le sirene di mercato non si placano, così come le voci riferite a un suo malumore. Ma per portarlo subito via dalla Juve serviranno comunque almeno (almeno) 90 milioni: lo sa anche Darko Ristic, che pure continua a rispondere alle chiamate in arrivo dalla Premier (Arsenal, United, Chelsea su tutti) e non solo (occhio a Psg e Bayern).