ha lasciato la panchina dell'Adana ed è pronto a diventare il nuovo allenatore del. Oltre all'attaccante bosniaco Dzeko in scadenza di contratto con l'Inter, il tecnico italiano chiama in Turchia il laterale colombiano(che si svincola a parametro zero dalla Juventus) e l'attaccante italiano del Bologna,, cercato pure da Fiorentina e Napoli. Lo riporta calciomercato.com.