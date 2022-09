Le colpe della sconfitta di ieri contro il Benfica forse non sono completamente di Massimiliano. Lainfatti da inizio stagione sta facendo i conti con i numerosi infortuni occorsi ai bianconeri. A partire da Paulche la sua stagione con la maglia numero 10 nemmeno l'ha iniziata. Non solo però, gli infortuni di natura muscolare dall'inizio della stagione ad oggi sono ben otto. Un numero alto, forse troppo. Ora la Vecchia Signora inizia a pagarne le conseguenze e i risultati ne sono la dimostrazione.La posizione di Massimiliano Allegri al momento non sembra essere in discussione. Stando a quanto riferisce SkySport però la dirigenza bianconera starebbe facendo alcune valutazioni. L'idea sarebbe quella di attuare alcuniQuesta potrebbe essere una soluzione ai problemi fisici di questa Vecchia Signora.