L'ultima tegola in ordine di tempo è stata annunciata da Massimilianogiusto oggi, alla vigilia della sfida contro la. Domani: per lui un problema alla zampa dell'oca, ovvero ai tendini di tre muscoli della coscia: sartorio, gracile e semitendinoso. Out anche Leonardo, ma "solo" per un'influenza, e Paul, che invece è ancora ai box dopo l'illusoria convocazione per il match casalingo contro il Monza. Tornando all'impegno di domani, l'assenza dell'argentino non dovrebbe comportare particolari problemi: il centrocampo della, del resto, ha ampiamente dimostrato di poter "viaggiare" bene anche senza di lui, ma certamente l'ennesimo guaio fisico della stagione bianconera non può che far suonaredalle parti della Continassa.Perché quest'anno, ancor più del solito, gli infortuni hanno rappresentato un, con tutte le conseguenze del caso per le scelte del tecnico che di fatto non ha mai avuto a disposizione l'intera rosa, quella costruita in estate anche grazie al mercato. Pure senza considerare il Polpo e Federico, reduce dalla rottura del crociato nel gennaio 2022, da agosto ad oggi in pochissimi tra i giocatori bianconeri sono riusciti a restare alla larga dall'infermeria (Danilo, Mattia Perin, Federico Gatti, Fabio Miretti e Nicolò Fagioli): tra noie muscolari (a volte ripetute), affaticamenti vari, ricadute e infortuni di natura traumatica,, con numeri da record (negativo) che parlano diMai fino a oggi si era arrivati a tanto. E pensare che già la prima stagione dell'Allegri-bis era sembrata nefasta, ma allora non si era andati oltre lo 0,92. Solo contando i ko muscolari e tendinei, attualmente la media è di un infortunio a gara, con il totale che racconta di. Un'emergenza che appare quasi destinata a non finire mai, se è vero che, dopo aver esultato per il rientro di Dusan, Allegri e i tifosi sono stati costretti ad abbassare di nuovo la testa con una certa rassegnazione per lo stop di Arek, dovuto a un affaticamento al flessore. E se in questa fase la situazione è meno grave rispetto per esempio al periodo precedente la sosta, ciò non significa che sia tornato il sereno, anzi. Il forfait di Paredes per la trasferta di domani ne è la prova e mette ancora una volta in luce la necessità di una seria riflessione per il futuro. Del resto è stato lo stesso Allegri ad ammetterlo:. Fondamentale, ora, saper rimediare, per non ripetere gli stessi errori.