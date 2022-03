Possibili cambi in vista nello staff tecnico della Juve per la prossima stagione. A lanciare la notizia è Sky Sport, secondo cui ad essere in discussione è soprattutto il preparatore atletico Folletti. Discorsi prevedibili, alla luce dell'emergenza infortuni che quest'anno ha colpito - e sta tuttora colpendo - la rosa bianconera, continuamente martoriata da problemi fisici, la gran parte dei quali di natura muscolare.

L'ultimo della lista è Marley Aké, più volte aggregato alla prima squadra e costretto a lasciare il campo anzitempo nell'ultima partita disputata dall'Under 23: "lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra", questa la diagnosi emersa dagli accertamenti in un J-Medical particolarmente affollato di questi tempi. Solo Pellegrini, Cuadrado, Locatelli, l'ex Bentancur, Perin, Pinsoglio e il nuovo arrivato Vlahovic si sono salvati finora, nonostante qualche inevitabile acciacco anche per alcuni di loro: per il resto, un "campo di battaglia", con giocatori come Ramsey, Dybala, Chiellini e Bonucci costretti a un via vai continuo dall'infermeria, senza dimenticare i vari Danilo, Bernardeschi, De Sciglio, Kean e Zakaria, oltre a Chiesa e McKennie, quest'ultimo vittima però di un infortunio traumatico al piede.

Un problema evidente, che non può più essere sottovalutato, e per cui la società potrebbe ora decidere di prendere qualche decisione nei confronti del proprio staff tecnico. Secondo quanto riferito da Sky Sport, comunque, Allegri non è in discussione.