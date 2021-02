Dopo l'emergenza a centrocampo, arriva l'emergenza in difesa. Come racconta Repubblica, Pirlo soltanto in due periodi della stagione: prima a novembre, poi all'inizio di febbraio. Momenti, più che altro. Consumati in maniera fugace. Del resto, quattro centrali e quattro esterni hanno dovuto alzare la bandiera bianca: complessivamente, 70 gare saltate dai difensori della Juventus, di cui 15 causa Covid.



RISPETTO ALL'ANNO SCORSO - Rispetto alla passata stagione, a due terzi della stagione, sono in linea con la solita 'sfortuna' bianconera: in difesa si arrivarono a sommare 104 partite, soprattutto a causa di Chiellini e Demiral. Sommati, arrivarono a 52 match saltati. A inizio stagione, gli infortuni avevano avuto un'incidenza regolare sui giocatori: "Il conteggio è arrivato a centotredici giornate di assenza complessive per infortunio, nove per squalifica, andamento che resta comunque migliore rispetto a quello degli anni passati, con una proiezione a fine anno di 187 partite non disputate dai bianconeri". Nel 2019-2020, sono arrivati 210 match saltati; 226 addirittura nel 2018-2019.