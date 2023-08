Come racconta Gazzetta, Paulse la ride su Instagram. A corredo delle foto dell’allenamento di ieri, anche l’emoticon del polpo e del razzo. Il francese pregusta il ritorno in campo, domani alla prima stagionale della Juventus all’Allianz Stadium contro il Bologna. Il lungo riscaldamento di domenica scorsa all’Udinese Arena ha lasciato Paul con l’acquolina in bocca: Massimiliano Allegri alla fine ha preferito regalare a Kenan Yildiz la gioia del debutto in Serie A, rimandando il rientro del Polpo. Ma ora Pogba scalpita, ha voglia di calcio e dopo tanto tempo le sensazioni sono finalmente buone. Tanto da confidare di poter dare il suo contributo per una porzione di gara con i rossoblù.