Lunedì sera, all’Allianz Stadium, i protagonisti assoluti sono stati Chiellini e Dybala, alla loro ultima apparizione nell’impianto bianconero con la maglia della Juventus. Ai tifosi più attenti, però, non è sfuggito il saluto di Morata davanti la curva e, più tardi, un post insieme alla Joya e Vlahovic con scritto: “L’ultima allo Stadium”. Indizio social, come più volte si dice in questi casi, ma che trova conferma dalle voci provenienti dalla Spagna.



Secondo quanto riporta questa sera Marca, infatti, la Juventus avrebbe già informato Morata che non sborserà i 35 milioni di euro che l’Atletico Madrid ha chiesto per il riscatto. La dirigenza bianconera, in questi mesi, ha provato a lavorare ai fianchi, a chiedere uno sconto sul riscatto previsto, per riconfermare lo spagnolo in bianconero, per soddisfare le richieste di Allegri che, già a gennaio, aveva reso chiaro di voler puntare su di lui. Niente di tutto ciò, i Colchoneros non mollano il colpo e, per questo, il destino di Alvaro è sempre più lontano dalla Continassa.