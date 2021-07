La vittoria degli Europei da parte dell'Italia ha inevitabilmente aumentato il prezzo dei giocatori che ne sono stati protagonisti. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto un approfondimento in tal senso.Tralasciando Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, nella fase conclusiva della loro carriera, ci concentriamo su tre elementi che interessano da vicino la Juventus: due perché ne fanno parte e uno perché ne dovrebbe entrare a far parte molto presto:, se prima si poteva pensare di portarlo a casa a massimo 40 milioni di euro, tirando un po' sul prezzo e aiutandosi con una contropartita tecnica, ora si porta a casa a minimo 40 milioni. L'amministratore delegato neroverde Carnevali, del resto, sa che grazie alla vetrina continentale Locatelli può essere appetibile anche all'estero, e spera che la concorrenza con l'Arsenal e il Leicester possa portare il prezzo del centrocampista, teorico promesso sposo della Juve, verso i 50 milioni.è forse il giocatore azzurro che attualmente vale di più in assoluto. La Juve, tra cifre annuali e bonus, ha sostenuto una spesa da 60 milioni di euro per lui, e ora pare intenzionata a rifiutare la possibile offerta da 80 milioni che potrebbe arrivare dal Bayern Monaco.Infine. Lì la situazione è particolare: lui vorrebbe rimanere alla Juve e anzi giocarsi le chance di conferma e prolungamento del contratto in scadenza l'anno prossimo. Sicuramente, però, il ruolo giocato in azzurro può renderlo più appetibile e vendibile.