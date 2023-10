Come racconta Gazzetta, se Chiesa dovesse recuperare – o andare almeno in panchina contro il Torino – Allegri potrebbe riproporre il classico 3-5-2 con due punte vere. Sarebbe la scelta più sicura e rodata. Ma il tecnico livornese da qualche tempo è stuzzicato dall’idea di aumentare fantasia e pericolosità della squadra aggiungendo un uomo in più sulla trequarti. Nell’allenamento dei giorni scorsi tantoquanto il gioiellinosono stati provati a rimorchio delle due punte (3-4-1-2/ 4-3-1-2).