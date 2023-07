Chi non c'era contro il Milan? Nella notte italiana è andata in scena la prima amichevole della Juventus 2023/24. I bianconeri si sono imposti ai rigori (2-2 nei 90') contro il Milan e sono stati autori di una bella prova, dinamica e brillante. Rotazioni complete per Allegri che ha schierato 22 giocatori nei 90', rinunciando a Daffara, Barrenechea, De Winter, rimasti in panchina. Loro, ma non solo, perché in quattro della rosa juventina sono andati in tribuna: tre big come Vlahovic, Pogba e Perin, ma anche Rovella. Il giovane centrocampista, inoltre, oggi farà ritorno in Italia.