in tutta la loro evidenza in questa fase della stagione, contrassegnata nell'ultimo mese (22 dicembre - 17 gennaio) dalle, sconcertanti non tanto per il risultato quanto per l'atteggiamento passivo e rinunciatario palesato dalla squadra allenata da Andrea Pirlo. come abbiamo evidenziato ieri , ma anche negli altri reparti sono ormai sotto gli occhi di tutti i limiti di una rosa costruita pensando forse troppo alle occasioni e alle plusvalenze che agli aspetti tecnici.(Szczesny, Pinsoglio, Garofani, Buffon)(Ronaldo e Morata). Come abbiamo sottolineato fin dall'estate, abbiamonel roster (è il terzo, oltre ai due sopracitati). Fra infortuni e squalifiche, puntualmente arrivati, il rischio è quello di restare con due soli attaccanti, senza punte di ruolo da far entrare a partita in corso. Se poi quei due sono stati anche oberati in settimana da un supplementare imprevisto in Coppa Italia contro il Genoa, il rischio è anche quello che giochino una delle partite più importanti dell'anno senza troppe energie., del tutto simile per caratteristiche ed età, ma sacrificato sull'altare delle plusvalenze.. Chi legge calciomercato.com e ilbianconero.com sa quante volte abbiamo denunciato il rischio, per la Juve, di affrontare questa stagione con un parco terzini composto, vale a dire(elemento che si sta dimostrando probabilmente inadatto al palcoscenico della Serie A), più. Il risultato è che stasera, nella finale di Supercoppa contro il Napoli,, al netto del recupero in extremis di Cuadrado, negativo al Covid e convocato all'ultimo istante per Reggio Emilia.