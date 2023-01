Tutti con Luca, fino alla fine. Il ricordo dipunge ancora, fa più male realizzarlo. In queste ore, tanti ex compagni di Vialli hanno raccontato aneddoti, pensieri, sensazioni, ovviamente il dolore della perdita di un amico che non è stato solo tale: ha saputo trascinare e cambiare i connotati alle proprie squadre.La Gazzetta dello Sport in edicola ha voluto raccogliere i pensieri dei grandi protagonisti della Juventus del 1996, quelli che hanno vissuto Vialli nell'ultima, grande esperienza italiana, culminata con la vittoria della tanto agognata Coppa dei Campioni.