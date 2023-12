Alla domanda se la squadra avesse rivisto gli episodi arbitrali nello spogliatoio e come avesse reagito, l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha risposto così in conferenza stampa: "Non dobbiamo avere gli alibi degli episodi, non sta a noi commentare. Noi dobbiamo fare di più." Nessun alibi quindi per il pareggio ottenuto contro il Genoa nonostante gli errori commessi da Massa e Fabbri (al Var). Anche ai microfoni di Dazn e Sky, Allegri non ha voluto fare polemica sulle decisioni, ponendo però qualche riflessione generale sull'uso della tecnologia.