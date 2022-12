Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche Maurizioè stato "bersaglio" di alcuni rimproveri giunti ieri daglidellariuniti in. All'ad dimissionario è stato contestato, in particolare, il fatto di non essersi ridotto lo stipendio da oltre un milione di euro a differenza di Andrea, che si è dimezzato i compensi. "Tra l'altro - riferisce il quotidiano - il bilancio si è chiuso con 238 milioni di passivo per cui non si può dire che il lavoro dell'amministratore delegato abbia inciso così positivamente".