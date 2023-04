Intervenuto ai microfoni di DAZN, il portiere delMicheleè tornato anche sulla vittoria ottenuta in maniera un po' inaspettata all'Allianz Stadium. Ecco le sue parole: "Stiamo attraversando un momento positivo, però ancora manca qualche punto per il nostro obiettivo. Monza, dopo il percorso all'Inter, è stato il primo posto dove mi sono fermato per diverso tempo dopo tanti prestiti. Ora sono qui per il terzo anno, ho trovato una mia stabilità e sono molto contento. I tre punti in casa dellahanno reso una giornata stupenda, vincere contro queste squadre ha un peso diverso".