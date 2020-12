Obrigado por tudo que sempre fez por mim e pela nossa família. Agradeço a Deus todos os dias por ter você ao meu lado. Parabéns pelo teu dia, pai. Te amo! pic.twitter.com/91JRx7zXHX — Arthur Melo (@arthurhromelo) December 7, 2020

Quella di questa sera trasarà una sfida tra due società che si rispettano e che hanno operato diverse volte insieme sul mercato. L'ultima volta, i club hanno portato a termine lo scambio di centrocampisti. Questa, quindi, sarà una partita speciale per il giocatore che oggi veste la maglia bianconera. Ad arricchire ulteriormente di emozioni la giornata c'è il compleanno del padre, a cui Arthur ha fatto gli auguri attraverso i social: "Grazie per tutto quello che hai sempre fatto per me e la nostra famiglia. Ringrazio Dio ogni giorno per averti al mio fianco. Auguri per il tuo compleanno, papà. Ti amo!"