Paul Pogba, uno dei grandi protagonisti della storia recente della Juventus e di un pezzo del ciclo vincente che dura da 9 anni, compie oggi 28 anni. Il calciatore francese raggiunse Torino giovanissimo e con la maglia bianconera raggiunse successi di squadra e mise in mostra tutte le sue potenzialità e qualità che accesero i riflettori su di lui. Tanto da convincere il Manchester United ad un investimento monstre per riportarlo in Inghilterra. Pogba è uno dei grandi rimpianti in casa Juventus e i messaggi sotto gli auguri lo dimostrano: decine e decine di tifosi che invitano caldamente la società a riportarlo alla Juventus.