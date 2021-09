Have a happy th birthday, Paolo! pic.twitter.com/ZRmGB6iffG — JuventusFC (@juventusfcen) September 3, 2021

Cifra tonda per Paoloche oggi compie 50 anni. Grazie alla sua rudezza in campo, alle abilità difensive, ma anche per i gesti fuori dal rettangolo di gioco, Montero è diventato una delle figure iconiche del Pantheon bianconero. Per l'occasione, la Juventus gli ha fatto gli auguri attraverso i suoi canali social.